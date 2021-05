C’est ce samedi 8 mai que le parc d’attraction Walibi a enfin pour réouvrir ses portes. Et l’excitation était double pour les visiteurs, curieux de pouvoir enfin découvrir la nouvelle montagne russe tant attendue : Kondaa. La promesse est énorme car Walibi annonçait des sensations sans précédent, comme celle de se sentir soulever de son siège pendant plus d’un tiers du parcours. Selon les visiteurs, le contrat semble être rempli. Vianney et Clément, 22 ans, sont venus tout droit de France pour l’occasion. « Ça fait trois ans que l’attraction est annoncée et c’est génial. C’est long, rapide, on adhère totalement », explique Vianney.

En effet, de nombreux fans du parc étaient réunis autour de la nouvelle attraction, même si le parc fonctionnait à 30 % de ses capacités, comme l’expliquait Justien Dewil, responsable de la communication de Walibi. « On est des passionnés du parc et on fait même partie du Walibi’s Band, donc on est venu spécialement aujourd’hui pour découvrir Kondaa avec notre pass Platinium qui nous évite les files », explique Jérôme, 39 ans. A la sortie, on peut en effet observer que la plupart des visiteurs semblent unanimement satisfaits de ce nouveau Mega Coaster. « Haa c’est top, je crois qu’on va la faire en boucle », confie Valérie, 34 ans.

© Charlotte Egli

Le parcours du Kondaa est de 1,2 km, avec une hauteur impressionnante atteignant les 50 mètres, et une vitesse de pointe de 113 km/h. Il est présenté comme l’attraction la plus rapide et la plus haute du Bénélux. La Compagnie des Alpes, propriétaire du parc, a investi 25 millions d’euros dans cette nouvelle montagne russe.