Si les Belges sont moins partis à l’étranger cet été, ils ont manifestement décidé d’explorer les richesses touristiques du Royaume, en tout cas lorsque cela ne nécessite pas de s’enfermer dans des lieux clos. Et l’abbaye de Villers, à ce niveau, avait pas mal d’atouts à faire valoir avec ses grands espaces et son orientation "nature" développée depuis plusieurs années en plus de l’intérêt historique et patrimonial des lieux.