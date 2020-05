Des animations pour enfin redécouvrir l’Abbaye.

Comme d’autres lieux touristiques, l’abbaye de Villers pourra enfin rouvrir aux visiteurs, ce 18 mai, après un printemps sans activités. Pour inciter les curieux à revenir faire vivre le site cistercien, l’abbaye propose des activités et plusieurs nouveautés sans suppléments de prix: un jeu d’observation pour les plus jeunes, une enquête criminelle pour les ados, des stations de méditation pour tous, ainsi qu’une nouvelle ligne du temps avec des rosiers anciens, présentant des variétés qui existaient avant 1914..

« Le visiteur a l’occasion de découvrir l’histoire de la rose des apothicaires utilisée encore en médecine actuellement ou encore la rose Dom Placide créée récemment en mémoire du dernier moine de l’abbaye, explique-t-on à l’abbaye. Le parcours des roses se poursuit dans le Jardin des Palais avec plus d’une 100aine de variétés contemporaines. »

Le parcours du carnet-jeu pour les enfants est pensé pour que les plus jeunes guident les adultes dans la partie médiévale de l’Abbaye en compagnie du moine Radulphe. Ce personnage imaginaire issu du Moyen-Âge permet de résoudre une énigme via une série d’épreuves d’observation et de déduction. Le parcours dure environ 1h30.

Quant aux stations pour méditer, elles sont huit le long du sentier méditatif, et elles sont couplées à des capsules audio téléchargeables sur le site de l’Abbaye : www.villers.be. Chaque station invite à découvrir l’une des attitudes de la pratique de la médiation en pleine conscience.

Evidemment, le tout se fera dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale imposées par la crise sanitaire: le parcours est adapté pour éviter les croisement, des marquages au sol favorisent la distanciation sociale aux endroits critiques et les deux salles intérieures du centre du visiteur sont provisoirement fermées

Attention, l’achat des tickets d’entrée en ligne est vivement recommandé et le paiement par voie électronique (en ligne ou sur place) est obligatoire. Des distributeurs de solution hydro-alcooliques seront disponibles à l’entrée et à la sortie.