Le directeur actuel de l'abbaye de Villers Patrick Fautré tire sa révérence. C'est Cédric Delcour qui le remplacera.

Quel est votre parcours ?

"Je suis Liégeois d’origine, mais j’ai grandi à Waterloo et j’habite aujourd’hui à Genappe. Ma formation, c’est ingénieur de gestion Solvay. Pendant treize ans, j’ai travaillé dans le conseil aux entreprises pour la gestion, l’organisation, le développement, pour rendre le travail plus efficace…"

Devenir directeur d’un site culturel et touristique, c’est un changement…

"J’ai vu l’annonce de recrutement d’un directeur dans la presse et j’ai décidé d’envoyer ma candidature. C’est une occasion de donner du sens à ce que je fais, de mettre en pratique ce que j’ai appris au service d’un projet bien concret. Cela me permettra aussi de travailler près de chez moi puisque dans mes fonctions précédentes, je voyageais aussi pas mal."

Quels sont les défis à relever pour l’avenir de l’abbaye ?

"Il faut continuer le travail qui a déjà été bien entamé, continuer à développer le site au niveau national mais aussi international. Je pense notamment au dossier de reconnaissance par l’Unesco qui avait été entamé il y a quelques années, et qu’on pourrait relancer. Ces dernières années, beaucoup de nouvelles activités ont été testées et on va voir comment pérenniser certains de ces événements. On continuera à développer des animations pour tous les publics, y compris pour les entreprises. Relancer le bar cet été et rouvrir un restaurant sur place à l’automne, c’est le défi le plus immédiat. Les salles de banquet seront également rouvertes."