C'est un retard qui repousse encore la symbolique date de l'achèvement du RER bruxellois. On apprend via Infrabel ce mardi que le passage à quatre voies du tronçon flamand entre Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse ne sera opérationnel que "fin 2033, au plus tôt".

Bref, un délai supplémentaire de deux ans par rapport à ce qui avait été annoncé dernièrement (fin 2031 au plus tôt). Les raisons de ce nouveau retard sont avant tout administratives. La demande de permis pour la mise à quatre voies est en effet dépendante du "Grup" (plan de secteur flamand), qui se fait attendre. "En l’absence de permis, il est impossible de lancer la grande majorité des travaux de génie civil qui consistent à aménager l’espace nécessaire à la pose des 2 voies supplémentaires et d’une piste cyclable, comme demandé par la Région flamande", indique Infrabel, qui espère une approbation du Grup au niveau flamand pour décembre 2022.

Cette chronophage étape du "Grup" n’avait cependant pas été nécessaire pour les permis de la ligne vers Ottignies. Il s’agit en fait d’une nouvelle contrainte apparue à la suite de l’annulation du permis initial à la suite d’un recours de Linkebeek… il y a maintenant 12 ans.

Avancées sur les autres tronçons

Pour rappel, le RER consiste en une "mise à quatre voies" des infrastructures ferroviaires de la périphérie bruxelloise, pour permettre aux trains rapides de ne pas rester bloqués derrière les trains locaux. Condition indispensable pour améliorer la fréquence des trains vers la capitale.

Si les lignes nord du RER (vers Denderleeuw, Louvain et Hal) sont achevées, le retard s’est au fil des années accumulé sur les deux lignes sud, à savoir la ligne 161 vers Ottignies et, comme on vient de le dire, la ligne 124 vers Nivelles.

Infrabel nous rappelle que, si l’ultime étape entre Linkebeek et Rhode semble s'éterniser, les autres tronçons du réseau pourront progressivement profiter du RER. Selon les espoirs de l’institution ferroviaire, les quatre voies seront opérationnelles en 2023 pour la bifurcation d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, en 2025 entre Watermael et Bakenbos et entre Waterloo et Braine-l’Alleud, en 2026 entre Bakenbos et Ottignies et en 2029 entre Lillois et Nivelles. De multiples travaux sont d’ailleurs en cours sur la ligne nivelloise causant une interruption jusqu’au 10 avril des trains entre Bruxelles-Midi et Nivelles.