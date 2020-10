Le radon, un gaz radioactif naturellement présent dans les sols et les roches, est considéré comme la deuxième cause de cancer du poumon en Belgique. En Brabant wallon, Genappe Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville et Mont-Saint-Guibert sont classées au niveau 2 (plus de 5% des logements mesurés ont une concentration supérieure au niveau de référence). Les habitants peuvent faire analyser leur logement pour 15 euros. Le seul moyen fiable pour mesurer l'exposition au radon est d'utiliser un détecteur, qui se présente sous la forme d'un petit tube en plastique à placer trois mois au rez-de-chaussée, dans la pièce la plus fréquentée de l'habitation. Le dispositif doit être ensuite renvoyé pour analyse. Si le taux de radon se situe entre le niveau de référence de 300 Bq/m3 et 600 Bq/m3, l'envoi des résultats est accompagné d'une brochure et de conseils permettant de faire diminuer ce taux. Si par contre celui-ci dépasse 600 Bq/m3, le SAMI accompagne le propriétaire dans le processus de remédiation.

Du 1er octobre au 31 décembre, les habitants du Brabant wallon peuvent commander un détecteur de radon via le site web www.actionradon.be, pour un coût total (qui comprend l'analyse et l'aide éventuelle à la remédiation) de 15 euros.

Sur les cinq dernières années, 3.812 mesures de radon ont été effectuées par le SAMI dans les logements du Brabant wallon. Pour la seule année 2019, 1.044 ménages ont commandé un détecteur de radon. Si les communes de Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert et Genappe sont considérées comme à risque, de 1 à 5% des mesures étaient aussi supérieures au taux de référence à Rebecq, Nivelles, Waterloo, Lasne, La Hulpe, Rixensart, Wavre, Ottignies, Beauvechain, Jodoigne, Perwez et Orp-Jauche.