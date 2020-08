Nous l'avions annoncé il y a quelques semaines, la Ville de Wavre a l'intention de sévir face aux dépôts sauvages qui se multiplient sur son territoire. Elle a donc décidé de lancer une action "rubalise", à l'instar de ce qui s'est déjà fait à Liège ou à Namur. Le principe ? Marquer visuellement les dépôts sauvages, sous la forme d’une scène de crime avec des rubans de signalisation, tout en laissant un délai de 24 heures à l’auteur pour récupérer ses déchets avant de lancer formellement des poursuites (jusqu'à 350 euros d'amende).

L'opération "choc" a officiellement commencé ce mardi et a déjà livré, semble-t-il, des premiers résultats ! Les équipes de la Ville ont balisé en matinée un appareil electro situé le long de l'avenue des Acacias en laissant un petit avertissement : "Par ordre de police, ce dépôt doit être enlevé dans les plus brefs délais. Passé 24 heures, une enquête sera effectuée. Le coupable sera sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 350 euros, plus les frais de nettoyage. Nous voulons une ville propre !"

Vers midi, le dépôt avait déjà disparu. Remords de l'auteur ou passage d'un ferrailleur ? En tout cas, la Ville se réjouit de la disparition de l'encombrant. "Il est bien trop tôt pour dire que l'action rubalise porte ses fruits mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite !", se félicite-elle sur Facebook.

Vous souhaitez signaler un dépôt ? C'est par mail à environnement@wavre.be ou par téléphone au 010/230 455