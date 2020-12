Dans une vidéo, une fille évoque une “baffe” de la maman contre la policière. “Ça ne prouve rien”, nous explique l’adolescente.

L’affaire qui implique cette famille waterlootoise interpellée vendredi dernier pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur, n’en finit plus d’enflammer les réseaux sociaux. Pour rappel, le contrôle a dégénéré et a fini dans la violence entre les membres de la famille et les policiers.

Une vidéo offre un éclairage plus vaste de ce qui s’est passé. De prime abord, celle-ci confirmerait la version des policiers qui ont toujours affirmé que la maman, Valérie, avait été la première à porter des coups, en l’occurrence une claque à une policière. “C’est leur travail. Stop. Val a foutu une tarte à un collègue”, s’exclame une fille sur cette vidéo.