La tension était particulièrement perceptible lors du dernier conseil communal. L’étincelle ? Le refus d’inscrire à l’ordre du jour un point ayant trait à l’aide aux commerces, souhaité par l’opposition DRC +. “Nous avons proposé l’octroi d’une prime de 2 500 € pour tout commerçant ou acteur économique dont l’activité principale est située dans notre entité, victime d’une fermeture obligatoire jusqu’au 12 février inclus, explique André Antoine. De plus, nous avons également proposé l’octroi d’une prime de 3 500 € pour tout commerçant ou acteur économique dont l’activité principale est située dans notre entité, victime d’une fermeture obligatoire totale ou partielle à ce jour et dont le chiffre d’affaires a connu une baisse de 60 % par rapport à une période ordinaire précédente d’activité, pour la même période en 2019.”

Mais ce point, n’a finalement pas fait l’objet d’un vote puisqu’il a été refusé par la directrice générale faisant fonction. “C’est une décision administrative prise par la directrice générale faisant fonction qui lui a répondu qu’il ne respectait pas le règlement du conseil ni le code de la démocratie qu’il a voté”, commente Jordan Godfriaux, le maïeur.

Selon lui, il convient de faire la part des choses entre le fond et la forme. “Sur le fond, André Antoine fait à nouveau dans la démagogie. En début d’année, il critiquait le budget communal qu’on présentait en équilibre. Pour lui, il était en déficit. Deux mois plus tard, il propose de dépenser 150 000 euros. On ne peut pas dire tout et son contraire ou alors, peut-être qu’il souhaite augmenter les impôts des Perwéziens ?”

Quant à la forme, Jordan Godfriaux fait passer un message à l’Humaniste. “Ce n’est pas la première fois qu’il agresse verbalement la directrice générale faisant fonction. Il s’est adressé à l’agent administratif le plus haut gradé qui lui a dit que son point ne serait pas à l’ordre du jour. Elle a fait son travail et je n’ai pas à intervenir là-dedans. Il n’y a pas de raison d’en faire un débat politique. En tant qu’ancien bourgmestre, je lui demande d’arrêter d’attaquer de manière inadaptée la plus haute fonction de l’administration communale. Il y a des règles, il faut les respecter et c’est ce qu’elle a fait.”

Loyers divisés par deux pour les clubs sportifs



L’aide aux commerces n’est pas le seul point qui a suscité une certaine agitation entre les édiles. L’autre point qui a animé la soirée, toujours autour du Covid-19, ce sont les loyers des clubs sportifs. Du côté de l’opposition DRC +, on aurait aimé que la majorité Ensemble décide d’annuler tous les loyers dus jusqu’à la fin juin. Une proposition qui n’a pas été retenue. “Nous aussi, nous aurions aimé pouvoir mettre les loyers à zéro, mais encore faut-il pouvoir le financer”, précise Jordan Godfriaux, le maïeur.

Pour ce dernier, cette possibilité, aussi intéressante soit-elle, n’était pas réalisable. “Sur les 30 clubs sportifs, 27 ont pu continuer, tant bien que mal, leurs activités en respectant des règles sanitaires strictes. On parle donc de trois clubs qui ne fonctionnent pas au tarif horaire mais bien au tarif forfaitaire. Nous voulions être le plus juste possible et c’est une décision politique qui a été prise après analyse de la situation.”

Bonne nouvelle tout de même : “les loyers seront divisés par deux alors que les subventions, elles, restent intactes”, précise le bourgmestre perwézien.