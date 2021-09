L’Alzheimer Café de Waterloo reprend ses activités en présentiel. Vivre avec la maladie d’Alzheimer comporte son lot de difficultés. Les personnes atteintes sont souvent démunies, tout comme leur entourage. Ils sont généralement inquiets et se posent des questions sur l’évolution de cette maladie neurodégénérative qui chamboule leur quotidien.

Cette situation courante mène régulièrement vers l’isolement. Pour briser cette solitude et offrir un soutien, la Ligue Alzheimer et le CPAS de Waterloo proposent un "Alzheimer Café". Il s’agit d’un lieu de rencontre en milieu non médicalisé. L’accent y est mis sur la convivialité et l’échange. Sous la houlette de deux co-animateurs, on s’y retrouve pour discuter et aborder des situations concrètes du quotidien. On écoute les autres, on se confie et on s’échange des idées en toute confidentialité, dans le respect et le non-jugement. Tout le monde y est le bienvenu et l’accès est totalement gratuit.

La prochaine séance est prévue ce vendredi 1er octobre de 14 heures à 16 heures, à la maison de repos du CPAS "Le Gibloux", située au chemin du Bon Dieu de Gibloux numéro 26.

Bien évidemment, les mesures liées à l’épidémie de Covid-19 y seront respectées et le nombre de participants est d’ailleurs limité pour ne pas prendre le moindre de risque. Dès lors, l’inscription est donc obligatoire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact auprès de l’un des deux numéros suivants : le 02/352.37.79 ou le 02/352.36.40.

