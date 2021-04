Progressivement, comme décidé dans le Programme stratégique transversal, la majorité MR-Ecolo tente d’éliminer les « dents cariées » dans le centre-ville aclot, à savoir les bâtiments laissés à l’abandon, en s’appuyant sur des investisseurs privés. C’est souvent très long, presque toujours controversé (ancien site de la Galvanisation au Mont-Saint-Roch, couvent des Récollets, projets pour l’ancienne Poste et le site des Conceptionnistes, ancienne gendarmerie, Ateliers Chantraine…) mais le but est d’en finir avec les chancres et de donner un nouveau dynamisme.

Parfois, d’autres sites s’ajoutent. Depuis quelques temps par exemple, l’ancien magasin Match du boulevard Fleur de Lys ne montre plus que des vitrines noires et le parking à l’arrière est « défendu » par de hautes barrières.