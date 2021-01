Concernant l'amende de 4.000 euros, Sébastien De Jonge ne se prononce pas même s'il précise qu'elle aurait pu monter jusqu'à 100.000 euros maximum. "Pour l'amende, je ne me prononce pas car c'est un impact personnel et cela ne nous concerne pas. Par contre, je crains pour le risque de récidive et je me demande ce qu'il faut pour empêcher une personne, à vie, d'avoir un animal", conclut le directeur de Sans Collier.

En juin dernier, c'est avec horreur qu'on apprenait le sort qui avait été réservé à Fiona, cette chienne retrouvé dans un état déplorable à Wavre . Depuis, elle a repris du galon et elle a d'ailleurs été adoptée par le directeur du refuge Sans Collier à Perwez, Sébastien De Jonge.Il y a quelques jours, l'ancien propriétaire de Fiona était sanctionné d'une interdiction de posséder un animal pendant dix ans, en plus d'une amende de 4.000 euros. Une décision forte, saluée par la ministre du Bien-Être animal, Céline Tellier, mais qui est loin de "réjouir" Sébastien De Jonge qui a donc recueilli un animal en détresse totale il y a quelques mois., explique-t-il.Pour le directeur du refuge Sans Collier à Perwez, cette décision n'est pas assez forte et laisse trop de portes ouvertes.