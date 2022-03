Quelques mois avant les élections 2018, André Flahaut s’était rendu à l’ancienne école de Nil-Saint-Vincent pour officialiser le bail emphytéotique de 54ans conclu avec la Commune de Walhain. Montant de la location: 99€ par an. Une aubaine estimait Laurence Smets, bourgmestre à l’époque.

"Ce bâtiment est un cadeau empoisonné, a cependant commenté le bourgmestre, Xavier Dubois (Avenir Communal), au conseil communal, ce lundi. Il n’a pas été occupé pendant des années et s’est détérioré. Là, on propose une rénovation à faible coût. Si on a l’opportunité de faire autre chose, en termes de rénovation, isolation et équipement, nous le ferons. Mais à ce stade, on limite les dépenses. On aimerait faire davantage, mais il n’y a pas de financement."