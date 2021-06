Petit moment de nostalgie ce lundi matin dans la rue du Bosquet à Jodoigne. En cause : la disparition progressive d’un ancien bâtiment bien connu, mais désaffecté depuis de nombreuses années : l’ancienne gendarmerie. "Je pense qu’elle est désaffectée depuis 2012", précise le bourgmestre jodoignois, Jean-Luc Meurice.

Ce lundi matin donc, l’entreprise de démolition s’est attaquée au bâtiment qui va être complètement rayé de la carte et du paysage jodoignois. "C’est un gros chantier et on le voit puisqu’il empiète sur la chaussée."

En proie à un incendie volontaire à la fin du mois de décembre dernier (deux jeunes mineurs ont avoué avoir bouté le feu à des modules qui se trouvaient à l’arrière du bâtiment et qui ont été détruits dans la foulée), l’ancienne gendarmerie de la rue du Bosquet va donc laisser place à un nouveau projet. Mais lequel ? Pour le moment, la question reste ouverte, d’autant plus que ce ne sont pas les autorités communales qui ont la main dans ce dossier. "Le site appartient à l’inBW, continue Jean-Luc Meurice. Maintenant, c’est un point stratégique qui fait la liaison avec le Bosquet et qui fait partie du SOL (le Schéma d’orientation local) qui est à l’étude. Nous avons déjà eu des discussions avec les responsables d’inBW mais pour le moment, il n’y a encore rien de concret pour l’avenir du site qu’ils vont certainement vouloir vendre."

Mais si l’intercommunale a la main dans le dossier, le bourgmestre jodoignois ne doute pas un seul instant que l’avenir du site ne se fera pas sans une concertation avec la Ville. "Nous travaillons en collaboration avec l’inBW et je suis certain qu’elle n’acceptera pas un projet sans en discuter préalablement avec nous."

Si rien n’est finalisé, si ce n’est la destruction du bâtiment, le maïeur a tout de même une petite idée de ce qu’il aimerait voir sur le site à l’avenir. "La Ville dispose d’une servitude à perpétuité non loin du site alors que l’inBW possède une villa sur le coin, au bout de la rue. Je pense avant tout à un développement d’ordre commercial car on se trouve à un point central et stratégique de la commune", conclut-il.

En attendant de savoir ce qui prendra la place de l’ancienne gendarmerie dans un futur plus ou moins proche, l’entreprise de démolition est à pied d’œuvre et la disparition du bâtiment va déjà transformer le paysage dans le centre de Jodoigne.