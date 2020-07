Guiltea, c’est un thé alcoolisé 100 % made in Belgium créé en novembre dernier par deux jeunes de 25 ans diplômés en création d’entreprise à l’UCLouvain, le Montois Medhi M’Barek et le Namurois Maxime Goffin.

L’histoire commence au ski, il y a deux ans, quand deux amis n’arrivent pas à se décider entre un thé et de l’alcool pour se réchauffer : " Après quelques tests et des essais auprès de nos amis, on a cherché le moyen de reproduire notre recette de manière professionnelle afin qu’elle ne varie pas d’une préparation à une autre. Nous sommes tombés un peu par hasard sur une distillerie, nous les avons contactés, nous avons eu plusieurs rendez-vous et comme le courant passait bien, nous avons décidé de travailler ensemble pour élaborer une recette stable ", racontent les deux jeunes entrepreneurs.