La solidarité des citoyens permettra de financer l’achat de matériel de protection.

La semaine passée, un crowdfunding était lancé par des citoyens lasnois, rapidement suivis par leurs voisins de La Hulpe et Rixensart : "Lasne - La Hulpe et Rixensart for Medical Staff". En 7 jours, l’objectif de cet appel aux dons consistait à récolter 7 000 euros pour venir en aide au monde médical local. En première ligne face au coronavirus et pourtant - souvent - très mal équipé.

Un élan solidaire qui a été très bien suivi par les citoyens, car plus de 9 000 euros (9 314 euros au moment d’écrire ces lignes) ont ainsi été récoltés. " C’est génial ! On avait fixé l’objectif à 7 000 euros, en espérant pourquoi pas dépasser la barre des 10 000 euros et on y est presque arrivés, se réjouit Virginie Poncelet, à l’origine du crowdfunding et échevine lasnoise. La Hulpe et Rixensart nous ont rapidement rejoints dans l’opération, ce qui a permis d’ouvrir les dons, même si ceux-ci étaient de toute façon prévus pour LaHuRix (NdlR, l’association des médecins généralistes de Lasne, La Hulpe, Rixensart). Les citoyens se sont bien mobilisés et avec des sommes importantes car quand on regarde les chiffres : 9 300 euros offerts par 183 donateurs, cela fait plus ou moins 50 euros en moyenne. "

Une sacrée somme qui va permettre de passer des commandes assez rapidement. " C’est pour ça qu’on s’était basés sur une récolte assez courte de 7 jours, car désormais, il va falloir trouver le bon filon pour l’achat de matériel de protection tel que des gants, blouses et combinaisons de protection, continue Virginie Poncelet. Le problème, c’est que tout le monde fait la même chose et que les prix flambent. Mais on active toutes les pistes pour que les livraisons soient faites le plus rapidement possible. "

Avec des solutions parfois originales, comme l’éventuelle utilisation de combinaisons de paintball comme blouses de protection, etc.