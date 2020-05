Déjà condamnée pour 69 escroqueries via 2ememain.be, la Wavrienne a continué.

Au départ, Olivia K, 29 ans, et sa mère Josette, ont proposé divers articles à vendre via le site 2ememain.be. Elles ont encaissé les sommes versées par les amateurs et n’ont rien envoyé. Voyant que ça marchait pas trop mal, elles ont continué en proposant à la location des appartements à la mer du Nord. Des appartements qui n’existaient pas mais ça, les locataires qui arrivaient pour un week-end ou une semaine de vacances ne le constataient qu’une fois sur place.

Entre-temps, ils avaient versé un acompte, voire la totalité du loyer. En novembre dernier, citée en correctionnelle pour 69 escroqueries, Olivia K. n’est pas venue s’expliquer et a écopé de trois ans d’emprisonnement. Deux jours avant la date de l’audience, elle avait été entendue par une juge d’instruction. À celle-ci, elle avait fait des aveux complets, et promis de ne pas recommencer.

Mais alors qu’elle a un métier et un salaire, la Wavrienne, désormais domiciliée à Ottignies, a continué ses escroqueries, au point d’être arrêtée le 18 février dernier. De nouvelles plaintes continuaient à arriver au parquet du Brabant wallon et la prévenue est désormais en détention préventive.

Lundi matin, elle a fait opposition au premier jugement, et devait s’expliquer sur un deuxième dossier, contenant les preuves de… 48 escroqueries supplémentaires. Au total, le préjudice pour ce nouveau dossier dépasse les 15 000 euros. Une trentaine de parties civiles avaient fait le déplacement à Nivelles et c’est la salle de la cour d’assises qui a dû être utilisée pour garantir le respect des distances de sécurité.

La prévenue, elle, n’était pas présente : en raison de la crise sanitaire, elle n’a pas été extraite de sa cellule en prison. Elle était représentée par un avocat qui a estimé que sa cliente avait de sérieux problèmes à résoudre, et suggéré l’octroi d’un sursis probatoire pour qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique.

Le ministère public, lui, a demandé la confirmation du jugement de novembre - 3 ans de prison donc - et, pour le deuxième dossier, a requis une peine de deux ans de prison ainsi que la confiscation de près de 16 000 euros.

Le jugement sera rendu 8 juin.