Après la session de janvier, les cours ont repris à l’UCLouvain. Mais pour les étudiants, ils ont repris devant leur ordinateur, dix mois après le début de ce mode « distanciel » que les jeunes supportent de plus en plus mal. Les étudiants en ont marre de la crise et veulent non seulement le faire savoir, mais poser des revendications et proposer de participer à la mise en place de solution. Une assemblée générale (virtuelle) de l’AGL aura lieu mercredi sur le sujet.

Pour l’AGL, les universités doivent se tenir prête à rouvrir durablement dès que ce sera possible et pour cela, les solutions sont connues: sensibiliser, tester et tracer. Du côté de la sensibilisation, l’association estime que ce qui se fait actuellement est peu adapté au quotidien des étudiants. L’AGL plaide aussi pour un accès massif aux tests pour les étudiants, sans passer par un médecin.

"Troisièmement, il faut pouvoir tracer efficacement et sans tabou les contacts rapprochés des personnes positives, précisent les responsables dans une carte blanche. C’est pourquoi un traçage spécifique doit être mis en place entre étudiants. Nous en avons marre de subir cette crise et nous sommes prêts à lutter avec nos universités contre la propagation du virus, afin de pouvoir revenir dans nos auditoires."

L’UCLouvain, mardi, a fait savoir que de son côté elle était prête pour un "présentiel responsable, avec précisément une nouvelle stratégie complète de reporting, cracking et testing, ainsi qu’un accompagnement des cas positifs."

"Le présentiel n’est toutefois pas la solution à tout, nuance la coprésidente de l’AGL Mathilde Fraipont. Il faudra aussi, d’urgence, prendre des mesures pour lutter contre la précarité des étudiants."