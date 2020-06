L'Acat propose d'utiliser les taxes sur les enseignes pour soutenir les commerçants.

Depuis le début de la crise, les commerces ont souffert. Même si les autorités communales ont, aux quatre coins de la Jeune Province, tenté d’aider ces commerçants, ceux-ci sont encore et toujours dans le besoin. Très proche de ses affiliés, l’Acat, l’Association des commerces de Tubize, formule une proposition claire aux autorités communales pour venir en aide à ceux qui souffrent depuis des mois. "Chaque année, les commerçants participent au financement de la Ville à concurrence d’un demi-million d’euros sous forme de taxes diverses, expliquent-ils. Cette fois, nous demandons exceptionnellement que ces taxes soient utilisées au bénéfice des commerçants et de la population qui a également été impactée par cette pandémie."

Cette année, l’Acat devait souffler ses 25 bougies, elle qui avait comme objectif de redynamiser le commerce tubizien par la remise en place du piétonnier au mois de juin notamment, mais également de la braderie du mois d’août. Et à ce sujet, l’association des commerces a aussi une petite recommandation à formuler aux autorités communales tubiziennes. "Étant donné que les soldes sont reportés au 1er août, nous demandons également de pouvoir organiser une braderie le premier week-end d’août. Nous sommes restés au contact des commerçants en communiquant au jour le jour toutes les informations que nous recevions et il est temps maintenant de demander de l’aide au pouvoir communal afin d’aider les commerçants et les citoyens impactés par le Covid-19", conclut l’association tubizienne.