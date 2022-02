Dans cette commune du Brabant wallon, le MR (opposition) a proclamé à la mi-janvier, aux côtés d'Avenir (cdH) et du PS qui sont dans la majorité, le rejet dans l'opposition d'Ecolo et de sa bourgmestre Julie Chantry, avant que cette dernière ne confirme, ce mercredi, le maintien de la coalition Ecolo-Avenir-PS au prix, notamment, du sacrifice d'un échevinat Ecolo.

L'AH LLN, asbl qui revendique un millier de membres, a analysé ces événements lors de sa réunion mensuelle. L'association dit se réjouir des actions citoyennes qui ont été menées pour rappeler qu'en démocratie, la gouvernance ne peut pas se faire au mépris des électeurs et qu'on ne renie pas à la légère des engagements pris envers des partenaires. L'AH LLN invite dès lors le collège à consulter régulièrement les habitants et à mettre en œuvre une participation citoyenne active.



L'AH LLN indique que des assemblées citoyennes ont eu lieu, des débats ont été organisés et une déclaration commune a été signée par plus de 1.300 personnes, ce dont l'association se réjouit. "Les péripéties de cette dernière semaine ont dévoilé à quel point les électeurs et électrices peuvent être mis hors du coup de la gouvernance locale, privés d'information sur les dossiers supposément bloqués ou freinés. Quels dossiers ? Pourquoi bloquent-ils ? Quels en sont les enjeux ? Quelles solutions ? Dès lors, le conseil d'administration de l'AH LLN propose et invite le collège communal à informer et consulter régulièrement les habitants et habitantes sur l'évolution des dossiers, afin qu'ils puissent contribuer à l'identification d'options possibles, d'enjeux pour la ville et de transmettre leurs avis éclairés", indique l'AH LLN.