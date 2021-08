Prévus de longue date, les travaux de prolongement des voies ont commencé début juillet au bout de la gare de Louvain-la-Neuve. Ce chantier consiste à étendre les voies de chemin de fer d’environ 75 mètres vers le parking P+R, afin de rapprocher les automobilistes des quais et d’en faciliter l’accès. Ce qui pousserait, sans doute, davantage de navetteurs à abandonner leur voiture et prendre le train à Louvain-la-Neuve. L’autre objectif avancé par Infrabel et les pouvoirs publics à l’époque, permettre de faire entrer en gare des trains plus longs (jusqu’à 300 mètres), qui pourront embarquer plus de voyageurs.

Mais le projet ne convainc pas l’Association des habitants (AH) de Louvain-la-Neuve, qui a d’ailleurs introduit un recours en annulation au Conseil d’État pour tenter de faire arrêter les travaux. Le recours n’étant pas suspensif, le chantier peut tout de même se poursuivre. L’association juge le projet inutile et inadéquat vu le caractère inondable de la zone de la gare et du quartier Courbevoie. "Le terrain visé a été inondé à plusieurs reprises depuis début juin ainsi que le parking P+R car le bassin d’orage de 650 m³ de Courbevoie est arrivé à saturation, soulignent Sébastien Combéfis et Raphaële Buxant, de l’Association des habitants. Or avec ce projet, auquel s’ajoutent le futur quartier ‘Baraque Nord’ et d’autres, on s’apprête à imperméabiliser de grandes surfaces supplémentaires… Nous demandons une véritable étude sur l’écoulement des eaux car après, ça sera trop tard."

Les habitants craignent qu’avec ce prolongement vers le parking RER, les trains s’éloignent un peu plus du centre et donc des piétons et des cyclistes. Ce qui entrerait en contradiction avec le principe "stop", adopté par la Région wallonne et qui consiste à donner priorité, dans l’ordre, aux piétons, aux cyclistes, ensuite aux usagers des transports en commun et enfin, aux automobilistes. Quant à l’opportunité invoquée d’accueillir des trains plus longs, l’AH rappelle que la gare de Louvain-la-Neuve accueille déjà des trains RER qui ne vont pas jusqu’au bout des quais actuels.

À la place de ce prolongement, l’Association des habitants suggère plutôt un espace intermodal qui ferait la part belle à la végétation et où pourraient cohabiter les piétons, les cyclistes, les usagers des transports en commun avec, pourquoi pas, une gare des bus. "N’est-il pas temps d’oser imprimer un véritable changement dans la façon d’investir de l’argent public ? On a ici une réelle opportunité de mettre en œuvre la transition", conclut Raphaële Buxant.