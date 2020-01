C’est un coup dur pour l’association "Nous pour eux" qui se bat toute l’année pour offrir un avenir meilleur aux chiens maltraités en Roumanie en leur trouvant une famille d’accueil ici. Le siège social de l’ASBL, établi à Ramillies chez l’administratrice, a été cambriolé jeudi dernier. Près de 8 000 euros ainsi que du matériel destiné aux chiens et des effets personnels ont été dérobés.

Les auteurs savaient-ils que cette somme se trouvait au domicile de Muriel Boulogne ? Ou est-ce le fruit du hasard suite à la vague de vols qui frappe la commune depuis quelques semaines ? L’enquête devra faire le lien entre les différents faits.

Quoi qu’il en soit, c’est une grosse perte pour l’association qui comptait utiliser cet argent pour poursuivre la construction en Roumanie d’un refuge digne de ce nom pour les chiens errants recueillis. Cette somme représentait le fruit du travail acharné des bénévoles. "C’est la caisse qu’on utilisait pour tous nos événements comme les marchés de Noël, les soupers, etc. Cela représente des mois de travail, ça laisse un trou énorme. Quand on a un coffre scellé, on se dit que ça ne craint rien… Les filles se sont battues pour les chiens et moi je laisse l’argent s’envoler", confie Muriel, encore très émue.

