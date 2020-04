La responsable de l’atelier a fourni les patrons servant à coudre des blouses de protection à d’autres hôpitaux, aussi en pénurie.

Il y a deux semaines, le service de stérilisation de la clinique Saint-Pierre d’Ottignies lançait un concept totalement inédit, celui d’un atelier de couture au sein même de la clinique. Des bénévoles habituées de la couture et des auxiliaires en stérilisation s’affairent depuis lors à coudre quotidiennement des blouses de protection, qui manquent cruellement au personnel soignant en contact avec les cas de coronavirus.

Le concept a fait des petits puisque plusieurs hôpitaux, dont Erasme, le CHU Tivoli, EpiCURA et le CHR de Huy, ont demandé de recevoir les patrons pour pouvoir également confectionner des blouses.

D’ici quelques jours, les quarante bénévoles atteindront les quelque 2 000 blouses cousues, soit l’objectif que le service s’était fixé pour pallier le manque de blouses, en attendant les livraisons des réseaux habituels. Sauf que ceux-ci sont toujours bloqués et, à part quelques livraisons arrivées entre-temps, les services sont dans le besoin.