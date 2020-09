Il y a six semaines, Bertrand et Christian se sont lancés dans une folle aventure : ouvrir un bistrot dans un village. Mais attention : si vous venez boire des coups le soir, passez votre chemin ! Les gérants ont voulu faire de cet ancien garage un lieu de rassemblement chaleureux pour les touristes mais également les riverains.

"J’ai lancé l’Atelier sur un coup de tête, raconte Bertrand, le propriétaire du bistrot. J’étais développeur web et je n’étais plus motivé par mon métier. Je voulais créer quelque chose qui allait rassembler les gens du village."

Cela faisait plus de 20 ans que Mélin n’avait pas eu de commerce dans ce genre. L’ouverture de l’Atelier a comblé un manque chez les riverains, tous ouverts à ce concept totalement différent du "bistrot du coin" : "On voulait prouver que c’était possible d’ouvrir ce genre de commerce dans un petit village, que bistrot de pays ne veut pas dire bistrot pourri, explique Christian, qui continue à tenir son cabinet dentaire quand il ne travaille pas aux côtés de Bertrand. C’est pour cela que nous fermons à 20 heures."

Lancé en plein Covid, les gérants avaient quelques craintes quant au succès du projet. Cependant, c’est avec ravissement qu’ils se sont aperçus que les clients venaient et revenaient. De plus, avoir gagné le titre de plus beau village de Wallonie leur fait une belle promotion : "Le week-end passé a été terrible, on s’attend à la même chose, voire plus de monde encore le week-end prochain. Nous sommes ravis !" s’enthousiasment les deux partenaires.