Alors que le cadre prévoit la présence de 27 juges à Nivelles, leur nombre réel sur le terrain oscille depuis deux ans entre 18 et 21.

L'audience de la 2e chambre du tribunal correctionnel du Brabant wallon, prévue jeudi à Nivelles pour statuer en appel des jugements du tribunal de police, ne s'est pas tenue: tous les dossiers ont été reportés. En cause, le manque récurrent de magistrats au sein du tribunal de première instance. Alors que le cadre prévoit la présence de 27 juges à Nivelles, leur nombre réel sur le terrain oscille depuis deux ans entre 18 et 21, malgré plusieurs nominations intervenues dans cette période. Pour la présidente du tribunal de première instance, Sophie Sterck, la situation n'est simplement plus tenable. Certains magistrats qui sont repris dans le cadre actuel ne sont en réalité plus présents au tribunal: trois sont en absence de longue durée depuis plus de 15 mois et un autre figure toujours au cadre alors qu'il est délégué à la cour d'appel de Bruxelles depuis trois ans. Deux magistrats ont également été autorisés à prester à mi-temps pour des raisons médicales, et une juge retraitée depuis septembre 2018 ne sera remplacée que dans quelques semaines. A cette situation déjà difficile se sont ajoutées récemment deux absences pour des maladies saisonnières.

"Depuis deux ans, le problème ne s'est jamais vraiment amélioré. On travaille avec des juges suppléants et des stagiaires judiciaires mais ce n'est plus possible de continuer comme cela. Tout le monde va finir par craquer. Il n'y a pas 36 solutions: il faut que le cadre soit rempli, et pas seulement sur papier. J'ai écrit partout pour le demander, mais je ne vois arriver aucune solution concrète", confirme la présidente du tribunal de première instance du Brabant wallon.