Le 10 novembre dernier, les Villersois qui habitent le long de la Thyle ont eu la désagréable surprise de voir que le cours d’eau, dont la qualité s’est améliorée depuis quelques années, avait perdu sa transparence : l’eau était complètement blanche, comme si on y avait déversé une grande quantité de lait.

Une pollution manifeste qui a entraîné toute une enquête pour tenter de retrouver l’auteur de ces faits et éventuellement lui faire casser sa tirelire. Sans nouvelles depuis, le député André Antoine a interrogé la ministre Tellier à ce sujet ce mardi. "Deux mois après l’incident, quels sont les résultats de l’enquête et de l’analyse, se demande-t-il. A-t-on pu trouver l’auteur de cette pollution, devra-t-il payer une amende et plus globalement, quels moyens sont mis en œuvre pour lutter contre de telles pollutions ?"

Tant de questions qui ont trouvé des réponses auprès de la ministre même si malheureusement, l’enquête n’a pas permis de remonter jusqu’à la source de la pollution. "Un suivi d’enquête avec un contrôle a été réalisé dans une exploitation agricole potentiellement à l’origine de rejets d’eaux blanches issues de l’activité. Ce contrôle n’a pas permis de relever d’infraction environnementale", explique la ministre Tellier.

En d’autres mots : l’auteur court toujours, ce qui inquiète l’humaniste autour d’une éventuelle récidive. "C’est fâcheux car on se retrouve avec un acte qui est impuni, déplore-t-il. Ce que je crains, c’est que l’on se retrouve avec l’une ou l’autre tentative malvenue au sein de nos cours d’eau et que cela se banalise."

À ce sujet, la ministre se montre "rassurante" précisant que la Région wallonne s’est dotée d’un dispositif qui traite le contrôle et la répression des infractions environnementales. "Chaque fois que les services régionaux sont avisés d’une telle pollution et que l’enquête permet de déterminer le pollueur, un PV est dressé à l’encontre du responsable. Si l’auteur est identifié et que sa culpabilité est établie, il pourra faire l’objet d’une sanction administrative dont le montant varie entre 50 euros et 100 000 euros !"