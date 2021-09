Une épidémie de vols dans des caves, situées pour la plupart dans des complexes d’appartements situés à Nivelles et l’ouest du Brabant wallon, a été constatée par la police ces dernières semaines. Le ou les auteur(s) s’emparai(en)t d'objets divers, et en particulier des bouteilles de vin et de champagne.

Le parquet du Brabant wallon a annoncé ce mardi l’arrestation d’un suspect. Il s’agit d’un homme âgé de 51 ans qui fait partie du milieu des SDF de Charleroi où il a été interpellé jeudi dernier au terme d’une minutieuse enquête menée par le SLR (Service local de recherches) de Nivelles. La chambre du conseil a confirmé ce lundi son mandat d’arrêt pour 28 jours.