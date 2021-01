Jo le Jardinier, vous ne pouvez pas le louper. C’est la sculpture qui trône sur le rond-point du Stampia sur la N25 à Grez-Doiceau depuis 2018. Réalisée à 95 % à partir de déchets, l’œuvre symbolise la lutte contre les ordures sur la voie publique. Mais Jo est voué à disparaître prochainement, à la demande de la commune.

Stéphane Dubray, l’artiste auteur de l’œuvre, a effet reçu ce mercredi un recommandé de la commune l’invitant à retirer son œuvre d’ici le 27 janvier prochain, car l’échéance de la convention expirait le 31 décembre 2020. " J’ai été très ému en recevant la lettre car je ne m’attendais pas à ça. Ce que je n’aime pas, c’est la manière de me le dire, explique le plasticien. Et le délai ne me laisse même pas le temps de me retourner ."