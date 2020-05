Le parc a rouvert ses portes ce samedi dans le strict respect des mesures de sécurité et d'hygiène.

Sous les feuillages des pins du Bois de Beumont, traversés par le vent et quelques rayons de soleil, on en oublierait presque les fortes chaleurs de ce week-end estival. Des conditions météo idéales pour la réouverture tant attendue de l'Aventure Parc de Wavre. Le parc accrobranche a rouvert ses portes au public ce samedi suite au feu vert des autorités fédérales.

Une réouverture sous conditions toutefois, afin d'assurer les mesures de sécurité et d'hygiène de rigueur. Comme nous l'expliquent les responsables Brice et Yannick Visart, il est demandé aux aventuriers de réserver leur visite, les entrées étant limitées à 30 personnes toutes les 30 minutes. Ils doivent venir masqués, idéalement gantés (des gants sont fournis en cas de besoin) et en habits de sports couvrant les jambes et les bras, puisqu'il serait trop complexe de fournir et laver l'équipement à chaque utilisation. Le masque est imposé au sol mais pas dans les arbres.

Déjà très attentifs à leurs visiteurs, les moniteurs ont décidé pour cette réouverture particulière d'appliquer la méthode "chouchouting". Autrement dit, le personnel sera davantage encore aux petits oignons avec le public. Et quand ils sont dix pour une centaine d'inscrits comme ce samedi, la méthode prend encore plus son sens. "On est présent avec nos aventuriers et plus que jamais, on encadre et on conseille, explique Jérôme Brouwers, responsable des moniteurs. C'est de la convivialité accrue. On est là pour ça à la base et le fait d'avoir très peu de monde, ça nous permet de le faire encore mieux et avec beaucoup d'enthousiasme."

Et le chouchouting semble faire son effet sur les aventuriers. "Les moniteurs sont contents d'être là, ils transpirent de bonheur et de gentillesse, sourient Anne-Sophie et Guillaume venus de Rêves avec leurs trois enfants. Ça fait un bien fou de venir ici, ça nous permet de se changer les idées et on ne pense pas trop au Covid même s'il y a les masques, etc."