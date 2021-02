Voilà une nouvelle qui va ravir les amateurs d’activités en plein air. L’Aventure Parc de Wavre va rouvrir ses portes dès ce samedi, durant le congé de carnaval et ensuite tous les week-ends et autres congés scolaires jusqu’au 14 novembre 2021. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le parc wavrien n’est pas considéré comme un parc d’attractions mais comme un lieu qui propose des activités sportives. Il est donc autorisé à rouvrir, dans le respect des mesures sanitaires.

Les mesures mises en place lors de sa réouverture en mai 2020 sont toujours de mise : accès réservé aux bulles sociales, avec réservation obligatoire ; désinfection des mains et port du masque obligatoire au sol ; une seule personne par jeu et par plateforme au lieu de trois ; et espace Horeca fermé.

Les 24 parcours acrobatiques, le TyroKids/Tour et la Fly-line seront accessibles. Par contre, les aires de jeux pour les enfants de 4 ans, les parcours filets (Fun Kids/Tour) ainsi que les 5 sauts et le Laser Game restent actuellement fermés.