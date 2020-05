Toutes les mesures ont été prises pour faire respecter les règles.

Après plus de deux mois de fermeture, l’Aventure Parc rouvrira enfin ses portes ce samedi à Wavre. Les responsables ont reçu le feu vert des autorités mercredi matin et se sont empressés d’ouvrir les réservations sur leur site internet. Les 24 parcours, 240 jeux et 2,5 km de tyroliennes dans les arbres seront ouverts. "On a poussé un ouf de soulagement", sourit Brice Visart, responsable du parc avec son frère Yannick depuis le 1er avril. C’est une bonne nouvelle, on en a besoin. "

Pour assurer le respect des normes d’hygiène et de distanciation physique, le parc a prévu une série de mesures, reprises sur leur site : les réservations sont obligatoires et seront limitées à trente par demi-heure. Il faudra arriver sur place avec sa propre tenue sportive, avec une paire de gants (qui seront à disposition à l’entrée en cas de besoin) et un masque. Celui-ci devra être porté dès que l’on est au sol. " Il faut rassurer les gens, c’est la raison pour laquelle on va plus loin que les règles du gouvernement " , poursuit le responsable.

Les employés seront équipés de visière lorsqu’ils doivent s’approcher des clients, lors de la vérification de l’équipement par exemple.