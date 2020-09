Le chantier en cours pour aménager les accès et sorties 8A de l'autoroute E411 et du parking P+R de Louvain-la-Neuve nécessitera, dans la nuit de vendredi à samedi, de fermer complètement l'échangeur 8A.

Cette fermeture permettra le basculement de la circulation sur la partie sud du chantier, déjà réalisée au niveau du boulevard du Brabant wallon. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, il ne sera dès lors plus possible de rentrer sur l'autoroute ou de la quitter par l'échangeur 8A: des déviations seront mises en place depuis le rond-point de la Nationale 4 et des échangeurs voisins. Ensuite, à partir du samedi 3 octobre, la circulation sera basculée sur la partie sud du chantier nouvellement aménagé afin de pouvoir entamer les travaux sur la partie nord, sur laquelle les usagers circulaient depuis le mois de mars 2019.

Au niveau de la Nationale 4, le basculement sur la nouvelle voirie est déjà effectif depuis le début de la semaine dernière, pour réaliser la deuxième moitié d'un pont cadre. Le nombre de voies reste identique et l'itinéraire cyclable sera maintenu, bien que légèrement dévié. La fin de cette partie du chantier est prévue pour l'été 2021. L'objectif est d'aménager une connexion directe depuis les sorties de l'autoroute E411 vers le parking P+R de Louvain-la-Neuve. Le budget total de ces travaux s'élève à 5 millions d'euros hors TVA.

Début 2021, une deuxième phase commencera à l'ouest du rond-point de la N4 pour réaliser une sortie depuis le parking P+R vers le boulevard de Wallonie ainsi qu'un nouveau quai pour les bus. Le chantier devrait durer un an et son coût est évalué à 1,3 millions d'euros. Une troisième phase, consistant notamment à élargir d'1,3 mètre le pont qui surplombe l'autoroute afin de sécuriser le passage des piétons et des cyclistes, est prévue dans le plan Mobilité et Infrastructures 2020-2026 de la Région wallonne.