Le CEPES de Jodoigne pleure "un rayon de soleil".





Après ses amies, c'est l'école qu'elle fréquentait, le CEPES de Jodoigne, qui a tenu à lui rendre un hommage. " Chloé, jamais nous n’oublierons ton sourire, ta passion pour la vie et ta gentillesse, écrit l'équipe éducative de l'école. Un rayon de soleil vient de nous quitter. Il est difficile de trouver les mots pour traduire ce que l’on ressent en pareille circonstance. Nous sommes en pensées avec ses parents, ses proches et ses amis à qui nous présentons nos plus sincères condoléances."

Les hommages se poursuivent après le décès brutal de Chloé, une jeune Jodoignoise de 16 ans, fauchée sur la chaussée de Charleroi à Thorembais-les-Béguines (Perwez) alors qu'elle circulait à vélo dimanche vers 22h40.