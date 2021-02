L'école du Chemin des Enfants à Chaumont-Gistoux fermée jusqu'au 5 mars inclus à cause du Covid! Brabant wallon J.Br. Plusieurs professeurs ainsi que des élèves ont été testés positifs lors du grand testing organisé ce vendredi. © BELGA

Après l'école du Grand Frêne à Ophain, c'est au tour de l'école du Chemin des Enfants à Chaumont-Gistoux de fermer ses portes à partir de ce lundi et ce, jusqu'au 8 mars prochain en raison de l'épidémie de coronavirus. Face à la situation préoccupante, les autorités communales décidaient en effet ce vendredi d'organiser un testing massif de tous les enfants mais également du personnel enseignant de l'établissement scolaire. Et les résultats sont tombés ce dimanche en début de journée. "Les classes de 2e et 3e maternelles doivent être fermées, explique Philippe Descamps, l'échevin en charge de l'Enseignement. De plus, de très nombreux cas ont été mis en évidence dans les classes de 1re, 2e et 6e primaires qui doivent être mises en quarantaine."



La décision a été prise par le PSE car plusieurs professeurs, au moins trois, ont également été testés de manière positive lors de ce testing. "Dans ces conditions, on ne sait plus organiser l'école et nous avons décidé de la fermer jusque vendredi prochain inclus pour que tout le monde ait le temps de se retaper." Mais attention, école fermée ne signifie pas pour autant congé. Les élèves vont continuer d'apprendre de la nouvelle matière mais à distance. "Les cours continuent mais à distance, confirme l'échevin de l'Enseignement de Chaumont-Gistoux. Un accueil sera organisé pour les enfants qui ne sont pas en quarantaine mais j'espère qu'ils ne seront pas trop nombreux histoire que tout le monde ait le temps de bien se retaper."



Les parents des enfants de l'école du Chemin de Enfants ont été prévenus ce dimanche matin de la situation. "Nous avons attendu d'avoir un maximum de résultat car l'objectif était de ne pas fermer l'école. Nous voulions rester ouvert mais ce n'est finalement pas possible et nous avons donc pris la décision de fermer", conclut Philippe Descamps.