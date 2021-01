L'école primaire de Walhain-centre fermée suite à plusieurs cas de coronavirus Brabant wallon J.Br. Plusieurs cas positifs ont été détectés et les autorités communales ont préféré ne pas prendre de risque. © FLEMAL

Ce jeudi matin, l'école primaire du Centre à Walhain était désertée de ses charmantes têtes blondes. En cause: plusieurs cas de Covid-19 détectés tant auprès des enfants que du personnel enseignant. Une situation qui semblait inévitable ces derniers jours comme l'explique le bourgmestre de Walhain, Xavier Dubois. "En fait, les 5e primaires sont déjà en quarantaine depuis une semaine, avoue-t-il. Dans la foulée, la médecine scolaire a décidé de tester l'ensemble des enfants et des professeurs."



Un grand testing complet qui a été organisé ce mardi. Et suite à cette vague de tests, d'autres cas positifs ont été découverts et le maïeur n'a pas souhaité prendre de risque. "Si l'on se réfère aux normes en vigueur, je pense que certaines classes auraient pu rester ouvertes. Mais cela n'a pas vraiment de sens étant donné qu'ils jouent dans la même cour de récréation ou qu'ils fréquentent la même cantine. La décision qui a donc finalement été prise est de fermer toutes les classes primaires. De mon point de vue, mieux vaut prévenir que guérir."



Au niveau organisationnel, les classes resteront donc fermées jusqu'au vendredi 5 février inclus. Dans le meilleur des cas donc, l'école primaire du Centre de Walhain pourra à nouveau accueillir ses élèves le lundi 8 février. "Nous avons pris cette décision mercredi et les parents ont été informés dans la foulée que l'école était fermée ce jeudi. Nous n'avons eu qu'un seul parent qui n'avait pas vu le message et qui s'est donc présenté à l'école ce jeudi matin. Mais finalement, il a trouvé une solution."



On le voit, le Brabant wallon n'est pas à l'abri du coronavirus qui continue de se propager. A l'heure actuelle, on ne sait pas encore s'il s'agit du Covid-19 "classique" ou bien de l'une de ses variantes qui circulent pour le moment. Les tests qui ont été réalisés sur les enfants et le corps enseignant seront analysés par la médecine scolaire afin d'identifier la souche. Plus que jamais, le respect des gestes barrières reste une priorité pour éviter que la situation ne se reproduise, voire ne s'étende à d'autres établissements brabançons wallons.