Plusieurs bulles d’élèves étaient susceptibles d’être contaminées.

Depuis ce lundi, l’ensemble des élèves de l’école Sainte-Lut-garde de Lasne sont de nouveau obligés de rester chez eux pour terminer cette année scolaire pour le moins particulière. En cause, un cas positif de coronavirus confirmé et les risques de propagation qui y sont liés. "Après concertation avec le PSE et l’AVIQ - le Service de promotion de la santé à l’école et l’Agence wallonne pour une Vie de qualité - la fermeture s’imposait comme la seule option possible, explique Catherine Frison, la directrice de l’école Sainte-Lutgarde. Plusieurs bulles ont en réalité potentiellement été touchées avec ce cas de coronavirus confirmé. Car l’élève positive au Covid-19 a un frère qui est également inscrit chez nous, dans une autre année. En outre, on a constaté avec l’AVIQ qu’on avait quelques points noirs au niveau de l’organisation "Covid-19", notamment par rapport à la garderie. Du coup, le risque que d’autres bulles d’élèves aient pu être contaminées à leur tour était trop grand."

Avertis rapidement, les parents d’élèves ont tous reçus un document qui reprend les mesures de précaution à mettre en œuvre. "Une nouvelle mesure prise par le PSE rend obligatoire les tests pour les enfants considérés à haut-risque (d’avoir contracté le virus, NdlR), continue la directrice. Notre politique consistait à refuser le retour des enfants testés sans les résultats de ces tests. Mais dans ce cas-ci, on n’avait tout simplement plus assez de jours devant nous pour s’assurer que la période de quarantaine obligatoire soit respectée et rouvrir l’école par après. On remercie toutefois les parents de l’élève testée positive pour nous avoir mis au courant le plus rapidement possible."