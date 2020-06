Le test s'est révélé négatif mais ça ne changera pas la décison de la direction.

Mercredi dernier, la direction du fondamental du collège Notre-Dame de Basse-Wavre annonçait aux parents d'élèves la fermeture de l'établissement dès jeudi suite à une suspicion de coronavirus chez un élève de quatrième primaire qui l'avait déjà contracté six semaines auparavant. Ne souhaitant prendre aucun risque, la direction avait pris la décision de fermer les sections maternelle et primaire jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Ce lundi, on apprend que le test s'est révélé négatif. "C'est un soulagement, ça signifie que la mise en quarantaine pour tous les élèves est levée", se réjouit la directrice des primaires Roxane Van Cutsem.

Malgré tout, la direction maintient sa décision de ne pas rouvrir le fondamental avant la rentrée prochaine. Les garderies reprendront cependant dès ce mardi, de 7h30 à 18h et se dérouleront à l'extérieur, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à présent. Une communication a été transmise aux parents d'élèves. "Vu le contexte et le peu d’engagement du gouvernement, qui ne nous donne aucune directive claire, on préfère rester fermé, tranche la directrice. Si une famille est touchée par le virus, il en va de notre responsabilité. On ne veut pas prendre ce risque."