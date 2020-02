Un différend entre commune et entrepreneur alourdit la facture.

D’accord, pour un chantier à 9,5 millions d’euros, on n’est peut-être plus à quelques milliers d’euros près. Mais lors du dernier conseil communal, les conseillers de l’opposition se sont étonnés d’un point soumis par le collège, et portant sur une transaction conclue avec l’entrepreneur qui a installé la cuve du bassin inauguré en 2017. "Quand on a installé la cuve, il y a eu des problèmes : des grues ont abîmé le chemin d’accès à l’arrière, les filets d’eau et les trottoirs, a expliqué l’échevin des Sports et des Finances, Hubert Bertrand. Nous avons eu une discussion pour que l’entreprise répare mais on ne s’est pas très bien entendus. Ils ont fini par refaire ce qui était abîmé mais d’initiative, sans bon de commande, et ils ont facturé de manière trop importante."

La Ville a refusé de payer, des avocats ont pris le dossier en main… et une transaction permettra à la Ville de s’en tirer en payant 27 000 euros. "La note initiale était de 32 000 euros, a fait remarquer Bernard De Ro (CDH). Si on ajoute les frais d’avocats, on aurait peut-être mieux fait d’accepter directement." Quant à Véronique Vandegoor (Défi), elle s’est demandé pourquoi la Ville devrait payer si c’est l’entreprise qui a fait des dégâts. Réponse laconique de l’échevin : "Il n’y avait pas eu d’état des lieux préalable."