Le Control and Reporting Centre (CRC) de Beauvechain a été inauguré ce mardi, un an après sa mise en service, Covid oblige.

Dans la vaste salle d’opération du Control and Reporting Centre (CRC) de Beauvechain, des militaires surveillent l’espace aérien de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg. Sur leurs écrans, on peut voir tout ce qui vole au-dessus de ces deux pays, que ce soit les avions civils ou militaires. Leur tâche ? S’assurer de l’intégrité de notre espace aérien.

(...)