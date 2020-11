Devenir propriétaire en Brabant wallon, c’est parfois (souvent) compliqué tant le prix du marché est élevé. Alors quand on est jeune, c’est devenu mission impossible.

Face à cette réalité, le projet de l’Espérance, à Braine-le-Château, porte bien son nom car il apporte une lueur d’espoir aux candidats bâtisseurs. Comment ? En proposant des parcelles constructibles à des prix inférieurs à ceux du marché en vue de la construction d’habitations unifamiliales. La volonté de l’inBW (propriétaire des parcelles) et de la commune de Braine-le-Château (où sont situées ces parcelles) est de favoriser l’accès à la propriété en priorité aux jeunes ménages (les candidats acquéreurs doivent être âgés de moins de 40 ans) dont les revenus sont plus modestes.

Des parcelles soumises à quelques conditions pour y avoir accès : être majeur, ne pas déjà être propriétaire ou encore ne pas disposer d’un revenu imposable de plus de 42 000 euros pour une personne isolée ou de 63 000 euros pour un couple. Un classement des offres sera effectué sur base de critères de préférence tels que l’âge des candidats ou la durée de la domiciliation/exercice de l’activité professionnelle au sein de la commune.

Vous entrez dans les conditions et êtes intéressés ? Les offres doivent être envoyées au plus tard le 22 janvier 2021 par courrier recommandé (rue de la Religion, n° 10 à 1400 Nivelles) et par courriel (lotissement.esperance@inbw.be). Les deux envois doivent obligatoirement porter la mention "Offre pour lotissement de l’Espérance à Braine-le-Château".