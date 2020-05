Un dispositif de sécurité a été mis en place dans le centre commercial de Louvain-la-Neuve.

L’Esplanade se prépare à la réouverture de ce lundi. Vu la superficie du complexe commercial, qui compte 56 000 m² dédiés aux commerces, le respect de la distanciation physique ne devrait pas trop poser de problèmes.

Afin de maîtriser le nombre de personnes dans le centre commercial, conformément aux exigences réglementaires, l’accès au centre se fera uniquement par la place de l’Accueil, la traverse de l’Échange, le parking "Accueil" (niveau -1 et -2). La rue Charlemagne sera accessible depuis le parking Charlemagne.

Des balisages au sol ont été mis en place pour que chacun puisse respecter la distanciation de 1,5 mètre lors de l’accès au centre. À l’intérieur, afin d’éviter le croisement des clients, un sens de circulation a été organisé et est indiqué notamment par un fléchage au sol. Un renouvellement fréquent de l’apport d’air est pratiqué via les systèmes de ventilation et les espaces communs seront nettoyés très régulièrement avec des produits spécifiques.