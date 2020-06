Au programme : des concerts à la carrière d'Opprebais, du théâtre à l'Abbaye de Villers, des concerts sur le Champ de Bataille...

L'été sera animé en Brabant wallon. Les 27 communes ont toutes accepté de participer à l'appel à projets de la Province du Brabant wallon baptisé "Place aux artistes", qui a pour but de contribuer à la relance de la culture, mais également du commerce local, des établissements horeca et du tourisme. Des animations, toutes disciplines confondues, seront prévues dès le 1er juillet dans des lieux proches des centres de villes et de villages sans pour autant créer des rassemblements importants.

En plus des 27 communes, qui ont toutes rentré un dossier auprès de la Province en trois semaines, seize opérateurs culturels ont répondu à l'appel. L'objectif initial d'atteindre les 250 artistes réunis dans 50 lieux du Brabant wallon a été largement dépassé.

Parmi les nombreux projets retenus, citons "Songe d'une nuit d'été" qui proposera 18 spectacles et concerts du 17 au 19 juillet à la carrière d'Opprebais avec notamment Les Baladins du Miroir, Saule, Suarez, Sttella et Noa Moon. Mais également le spectacle-conférence d'Éric De Staercke basé sur "Notre Dame de Paris" à l'Abbaye de Villers durant tout l'été ou encore des concerts et diverses activités sur le Champ de Bataille.

La Province s'est engagée auprès des communes à apporter un soutien minimum de 5.000 euros par dossier introduit et d'ajouter un effet levier d'un euro supplémentaire pour chaque euro investi par une commune. Au total, l'opération représente un investissement de 700.000 euros pour la Province. "Des budgets importants jamais consacrés à une opération culturelle, pour permettre aux artistes et opérateurs de rebondir, de faire vivre la culture autrement malgré les contraintes", résume le député provincial en charge de la culture, Tanguy Stuckens.