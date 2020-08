Après deux soirées de concert et de cinéma en plein air, ainsi qu’une représentation du spectacle pour enfants "La porte du diable" durant le mois de juillet, le Centre culturel d’Ittre continue sur sa lancée et propose d'autres activités, toujours en plein air. Au programme: une sieste musicale au parc, une soirée concert et ciné, et un spectacle pour enfant.





Le dimanche 16 août à 15h – Sieste musicale au parc

Imaginez. Un dimanche après-midi, des coussins, une couverture ou, pourquoi pas, un transat. Et puis, vous vous installez sous l’ombrage des arbres en compagnie d'autres personnes entourant deux ou trois musiciens qui vous emmènent dans un voyage musical aux consonances sud-américaines, toujours en douceur pour que vous vous laissiez emporter. Christelle Delbrouck, comédienne et crieuse publique, vous susurrera aussi les paroles qu’elle a récoltées durant ses dernières rencontres.

Infos et réservations :

Lieu: Parc de l’Espace Bauthier, 36 rue de la Montagne à Ittre

Accueil du public: 14h30 avec fermeture des accès et début du concert à 15h00.



Le jeudi 27 août dès 20h – Concert et ciné en plein air

De la musique et du cinéma à l'air frais, ça vous dit? Alors ceci est fait pour vous.

19h30-20h : Accueil public

20h15 : Concert du "Quatuor Virginalois" suivi ensuite du film "Donne-moi des ailes"

Lieu : Au Parvis de l’Eglise de Virginal.





Le dimanche 30 août à 16h et 17h30 – Spectacle pour enfants

Au programme de cette journée spéciale enfants: deux représentations de "L’Enfant Racine" par la compagnie "La Bulle à sons" et d’après le livre de Kitty Crowther.



1re séance :

15h30 : Accueil du public

16h : Début du spectacle



2e séance :

17h : Accueil du public

17h30: Début du spectacle



Lieu : Jardin de La Tarlatane (Virginal).

Entrée par la rue Emile Vandervelde.



Prix : 6€ ou 9€ (12 ans et +)



Attention: pour toutes ces activités, les réservation sont obligatoires et se font via le site www.ittreculture.be ou la page Facebook du Centre culturel d’Ittre.