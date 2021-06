Il a fait chaud, parfois très chaud ces dernières semaines. Ce mois de juin affiche une température moyenne actuelle de 18,8 degrés contre 16,7 en moyenne. Voilà qui annonce la couleur pour cet été. Un météorologue de l’IRM affirmait d’ailleurs dans ces colonnes que le mois de juillet devrait être chaud et sec, alors que le mois d’août serait orageux et plus instable.

La vague de chaleur actuelle et ces prévisions météo doivent-elles nous faire craindre des problèmes d’approvisionnement en eau ? On se souvient qu’en août de l’année dernière, l’intercommunale en charge de la distribution d’eau dans le Brabant wallon, avait appelé les habitants à un usage raisonné. L’in BW avait enregistré des niveaux records dans les pics de consommation et avait demandé de limiter la consommation à l’essentiel.

(...)