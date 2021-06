L’an dernier déjà, un peu en mode impro à la fin du premier confinement, le centre culturel de Nivelles avait programmé un été culturel dont les multiples activités avaient attiré près de 1 200 spectateurs.

Cette année, avec la situation sanitaire qui s’arrange progressivement et un peu plus de temps pour plancher sur une programmation en plein air, les responsables ont redoublé d’efforts. Du côté de la Ville, un plan de relance à 150 000 euros est prévu pour la culture et Nivelles bénéficiera aussi du coup de pouce de la Province dans le cadre de l’opération Place aux Artistes. L’été sera dès lors culturellement très chargé en terre aclote, d’autant que le centre culturel collabore aussi avec les associations locales pour l’animer.

Ainsi, les 3 et 4 juillet, le festival Clownmania débarque à Nivelles, après deux éditions à Genappe. Il y aura donc des clowns dans la rue, dans le cloître et au Waux-Hall durant les deux jours, avec des vedettes de réputation internationale comme Simon Shuster ou encore Elastic & Francesca. Conseil utile : ne tardez pas à réserver via le site www.clownmania.be.

Autre partenaire du centre culturel, Le Clandestin a programmé un "festival du temps perdu" résolument décalé. Faisant le compte des spectacles manqués depuis un an, il a prévu de fêter Halloween (déguisé !) le 16 juillet, Noël le 21 juillet avec marché, vin chaud et la pièce Le Père Noël est une ordure, le réveillon du Nouvel An le 7 août sur le thème du camping, et Pâques le 15 août ! Toutes les infos sur www.leclandestin.be.

Les 7 et 8 août, c’est à la ferme de l’Hostellerie que l’ASBL Impulsion théâtrale (www.impulsion-theatre.be) programmera son premier festival "Scènes d’été", mélangeant les diverses disciplines des arts vivants sur trois espaces scéniques.

Le 31 août, ce sont les Classes du Rock qui proposeront aux professeurs de faire le show sur la scène du Waux-Hall, avec un spectacle musical qu’ils ont écrit, et qui sera également diffusé en streaming.

C’est tout ? Bien sûr que non ! Le week-end prochain déjà, le centre culturel lancera son parcours In Situ et à quatre reprises durant l’été, il organisera des journées culturelles sur certains thèmes (www.ccnivelles.be), dans plusieurs quartiers. Ah, on allait oublier : cet été, le Ciné 4 est enfin ouvert…