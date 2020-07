Du 18 au 21 juillet et les 29 et 30 août, le Bois des Rêves organise des animations pour les enfants durant toute la journée : accrobranche, théâtre de marionnettes, châteaux gonflables… Le 21 juillet, le Bois accueillera l’école du cirque.

Dans un cadre familial, le Musée de l’Eau et de la Fontaine organise des stages, complets en juillet mais pour lesquels il reste quelques places pour les deux premières semaines d’août. Les 22, 29 et 31 juillet, et les 19, 21, 26 et 28 août, le rallye des aventuriers permettra à chaque famille de participer à des activités grâce à une boussole et une carte. Enfin, au point info du Bois des Rêves, un carnet de jeu de piste "À la poursuite de l’or bleu" est en vente au prix de 3 euros.

Plus culturel, la Maison Éphémère présente une adaptation du roman Eux sur la photo dans un spectacle ambulant. Du 6 au 16 août, trois comédiens accompagnent les spectateurs tout au long d’un parcours déambulatoire de 54 photographies grand format.

Enfin, l’ASBL C’est Tout Com se promène dans le Brabant wallon avec ses cinq Caravanes des artistes qui feront un arrêt au Bois des Rêves. Tous les mercredis à 17heures à partir du 22 juillet, la Caravane du jazz donnera 5 représentations gratuites. Le 23 juillet, BJ Scott chantera pour les chanceux ayant réservé et les 25 et 27 août, ce sera au tour de Cécile Djunga et à la Compagnie du Simorgh de se produire.