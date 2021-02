Ce dimanche, comme dans beaucoup d’autres communes, un événement « Trace ton Cercle » était prévu à La Hulpe. Mais ce témoignage de soutien envers les jeunes de plus en « privés de contact et en perte de repères dans la société » a été annulé.

À l’origine de l’annulation, une divergence de point de vue entre les organisateurs et la police. « L’idée, c’était de donner rendez-vous aux citoyens qui le désirent sur le parking situé entre la commune et l’église, explique Laetitia Parisse-Legrain, à l’origine de l’événement. Chacun pouvait venir en petit groupe de 4, tracer un cercle en respectant les distances et le port du masque. À aucun moment on ne considérait ça comme une manifestation ou un rassemblement. Au contraire malheureusement de la police qui nous a avertis ce matin que je risquais jusqu’à 4.000 euros d’amende en tant qu’organisatrice. Tout comme des sanctions pour les participants. J’ai dès lors préféré annuler l’événement vu qu’on n’avait pas demandé d’autorisation à la commune au préalable (enfin seulement ce samedi). »

Car sans autorisation communale, tout rassemblement (vu qu’il est considéré de cette manière par la police) n’est en effet autorisé que jusqu’à 4 personnes au maximum.

La commune n’interdit pas, mais elle n’était pas au courant

Du côté des autorités communales, le bourgmestre se voulait clair. Il n’est pas opposé du tout à l’événement, mais en l’état le rassemblement ne pouvait avoir lieu, sous peine d’amendes.

« Des policiers sont venus me demander ce matin si on était au courant de la manifestation, explique Christophe Dister. Or, les organisateurs ne nous avaient pas prévenus. Du coup, on ne pouvait pas la cautionner. Mais à l’avenir, si on nous demande à l’avance, on n’a aucun problème avec ce genre d’événements. La preuve encore tout récemment avec la manifestation pour l’horeca. »