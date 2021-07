Décidément, l’adage qui dit qu’il y a des imbéciles partout est malheureusement assez facile à vérifier. À Lasne dernièrement, alors que l’expo en plein air organisée dans le cadre de l’opération Place aux Artistes est en place depuis le début du mois de juillet, de mauvais plaisantins n’ont rien trouvé de mieux à faire que de scier les poteaux qui soutiennent l’une des reproductions d’œuvres d’art (du côté de la gare vicinale de Maransart) et de l’emporter avec eux.

« C’est moche, vraiment, se désole Julie Peeters, l’échevine de la Culture. On essaie de mettre l’Art et la Culture à l’honneur avec cette opération et on a des imbéciles, parce qu’il n’y a pas d’autre mot, qui commettent ces actes de vandalisme… Ça me rend furieuse et triste à la fois. Et d’un côté, j’espère que cet acte a été commis par quelques mauvais plaisantins plutôt que par quelqu’un qui a eu envie d’emporter l’œuvre et de la placer dans son salon. Car dans l’esprit, c’est peut-être encore plus grave encore. Même si on a eu beau fouiller les environs, on n’a pas retrouvé l’œuvre en question… »

Bonne nouvelle toutefois, l’œuvre sera rapidement remplacée par la commune. « Dernièrement, on a dû également faire face à d’autres actes de vandalisme au sein du centre sportif de Marasnart où des ballons-sauteurs ont été crevés…Heureusement, pour Place aux Artistes on ne doit faire face qu’à un acte de ce type, continue Julie Peeters. On va donc pouvoir remplacer l’ouvre rapidement. »

Quelques épisodes malheureux qui ne doivent toutefois pas gâcher la fête. Car cette deuxième saison de Place aux Artistes est une nouvelle réussite à Lasne, avec notamment la session « Live » des artistes qui a rencontré un beau succès, comme prévu !

« C’était vraiment super sympa. Pendant 24h, trois artistes ont fait démonstration de leur art devant le public, avec des gens qui sont restés toute la journée, d’autres qui faisaient des allers-retours, certains qui se sont installés dans l’herbe, etc. Ce qui a permis un échange entre les visiteurs et les artistes qu’on n’avait pas l’année passée, souligne l’échevine de la Culture. Une sorte de leçon ou cours en direct avec la possibilité de poser des questions, de réagir et d’interagir. Une première très agréable et réussie. »

Même constat pour les différents shows et spectacles comme celui du Petit Chaperon Rouge ou encore du concert de Suarez qui n’a pas fait salle mais parc communal comble ! Prochain rendez-vous culturel : le spectacle de Richard Ruben le 30 juillet prochain.