Chiens et chats confondus, l’ASBL Sans Collier accueille environ 1 600 animaux par an. Compte tenu des départs - via les adoptions - et des arrivées, les responsables estiment qu’il y a 200 animaux en permanence dans les installations de Perwez. Celles-ci ont été ouvertes en 2018 et pourtant, Sans Collier est déjà à l’étroit.

Lors de son passage lundi après-midi, la ministre Céline Tellier a visité une nouvelle aile, dont les finitions sont en cours. Il s’agit d’un investissement de 300 000 euros sur fonds propres et grâce aux dons des sympathisants - les refuges pour animaux ne sont actuellement pas subventionnés - et qui permettra d’accueillir davantage de chats.

"Pour les chats, nous sommes complets tout le temps, explique le directeur, Sébastien De Jonge. Depuis 2019, la législation oblige les propriétaires à stériliser leurs chats, ce qui est très positif mais les effets ne se font pas encore sentir, en tout cas à notre niveau. Il faudra sans doute plusieurs années et nous assumons beaucoup de prise en charge. Quand vient la saison des chatons, on doit refuser par manque de place…"

En ce qui concerne les chats, 70 % de ceux qui arrivent au refuge sont des chats errants, qui ont sans doute appartenu à quelqu’un dans le passé mais qui n’ont plus de maître. Environ 10 % sont des chats saisis chez des propriétaires parfois maltraitants, mais le plus souvent négligents, un phénomène de plus en plus répandu étant l’accumulation d’animaux non maîtrisée. Quand une même personne possède plusieurs dizaines de chats, cela s’accompagne souvent de soucis en matière d’hygiène…

Et environ 20 % des chats qui arrivent à Perwez sont abandonnés. C’est bien plus qu’avant et pour Sébastien De Jonge, ce n’est pas forcément une évolution négative. "Cela veut dire que les gens viennent nous les apporter. Dans le passé, les chatons, on les balançait par la fenêtre…"

Les chats, en réalité, sont plus rapidement adoptés chez Sans Collier que les chiens : il faut en moyenne quinze jours pour les félins, et un mois pour les chiens. En revanche, le délai avant la mise à l’adoption est toujours plus long. Pour les chats, il faut souvent d’abord les soigner, les vacciner, les stériliser… Cela prend souvent un bon mois.