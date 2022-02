De promesses non tenues en plans revus et corrigés, on avait fini par considérer l’extension du palais de justice comme le monstre du Loch Ness. C’est dire si l’annonce, par le secrétaire d’État Mathieu Michel, de la concrétisation quasi imminente de ce vieux projet, qui figure dans son plan de politique générale, fait souffler un vent d’optimisme dans la magistrature brabançonne wallonne.

(...)